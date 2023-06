Biasca: Italienerin (21) stürzt bei Wasserfall in den Tod

In Biasca ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Tessin am Donnerstag mitteilt, stürzte eine 21-jährige Italienerin in der Nähe des bekannten Wasserfalls Santa Petronilla rund 40 Meter in die Tiefe auf die darunterliegenden Felsen.



Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 19.30 Uhr. Die Frau sei mit einem Bekannten unterwegs gewesen. Neben der Kantonspolizei Tessin waren auch die Stadtpolizei von Biasca und die Retter von Tre Valli Soccorso im Einsatz. Sie konnten jedoch nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.



Für die psychologische Betreuung des Bekannten des Opfers sei ein Care-Team aufgeboten worden.