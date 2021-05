Unter medizinischer Beobachtung : Italienerin (23) bekommt versehentlich sechsfache Impfstoffdosis injiziert

In Italien wurde einer 23-Jährigen aus Versehen eine zu hohe Impfdosis verabreicht. Die Frau wurde vorsichtshalber unter medizinische Beobachtung gestellt.

Eine junge Italienerin hat durch einen Fehler versehentlich die sechsfache Dosis Corona-Impfstoff injiziert bekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur AGI am Montag meldete, spritzte eine Krankenschwester der 23-jährigen Medizinstudentin am Vortag in einem Krankenhaus in der Toskana ein komplettes Fläschchen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer, das normalerweise für sechs Einzeldosen reicht.