«Gottesanbeterin der Brianza»: Italienerin betäubt 6 Männer und raubt sie aus – jetzt liegt sie selbst im Spital

Eine 47-jährige Italienerin soll in mindestens sechs Fällen Männer betäubt und ausgeraubt haben.

Die italienischen Medien nennen sie die «Gottesanbeterin der Brianza»: Mindestens sechs Männer im Alter von 27 bis 83 Jahren soll Tiziana Morandi gemäss Staatsanwaltschaft betäubt und anschliessend ausgeraubt haben. Laut ihrem Anwalt hat sie ihre Inhaftierung nun so stark mitgenommen, dass sie mit schweren gesundheitlichen Problemen ins Spital eingeliefert werden musste, wie der « Corriere della Sera » berichtet.

«Nach der Orangenlimonade fiel ich in einen tiefen Schlaf»

Da ist der 67-jährige Mann aus der Brianza, der zu Hause aufwachte, ausgeraubt worden war und nicht wusste, was in der Nacht zuvor passiert war. «Ich erinnere mich nur daran, dass wir zusammen etwas getrunken haben, eine Orangenlimonade – dann fiel ich in einen tiefen Schlaf».