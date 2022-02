Drama in Como  – Italienerin seit zwei Jahren tot in ihrer Küche - Schweizer bemerkt es zufällig

Marinella Beretta starb alleine in ihrem Haus in Prestino bei Como. Anfang Februar 2022 entdeckte die Polizei ihre mumifizierte Leiche in ihrem Haus.

Von der 70-jährigen Marinella Beretta hatte niemand etwas in den letzten zweieinhalb Jahren gehört. Die Nachbarn hatten die Frau, die an der Via Comun Oppidum in Prestino, einem vornehmen Vorort von Como, wohnte, nicht mehr gesehen. Erst nachdem ein Schweizer die Polizei alarmierte, kam es vor wenigen Tagen zu einer tragischen Entdeckung: Die Italienerin war tot in ihrem Haus, ihre Leiche bereits mumifiziert.