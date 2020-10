1 / 5 Volle Züge und Pendlerströme sind an Schweizer Bahnhöfen nichts Aussergewöhnliches. Andere Länder haben seit der Pandemie jedoch Massnahmen gegen das Coronavirus ergriffen, das Zugreisen sicherer zu machen. Keystone Bei der SBB gilt lediglich eine Maskenpflicht. Desinfektionsmittelspender sucht man in Schweizer Zügen vergeblich. keystone-sda.ch Pendlerströme werden an SBB-Bahnhöfen nicht gelenkt, so dass ein sicheres Durchkommen möglich wäre. KEYSTONE

Darum gehts Die Schweizer Züge hinken im internationalen Vergleich betreffend Hygiene-Massnahmen hinterher.

In Italien stehen gegen das Coronavirus in Zügen Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung.

Auch jeder zweite Sitzplatz ist abgesperrt; in der Schweiz gibt es aber keine Absperrungen.

Jeder zweite Sitzplatz ist abgesperrt, Pendler erhalten einen Beutel mit Schutzmaske, Desinfektionsmittel und einem frischen Tuch für die Kopfstütze – so pendeln die Italiener während der Coronavirus-Pandemie von A nach B. In der Schweiz werden in Zügen – abgesehen von der Maskenpflicht – keinerlei Massnahmen umgesetzt.

Die italienische Bahn hat Schilder an den Türen angebracht, die zeigen, wo Passagiere ein- und aussteigen können. Pfeile am Boden weisen die Richtung an, sodass kein Gedränge entsteht. Im Zug weisen Pfeile am Boden die Richtung, damit kein Gedränge entsteht und Behälter mit Desinfektionsmittel wurden angebracht, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.

Spender mit Desinfektionsmittel gibt es bei der SBB keine. Auch die Kapazität hat die SBB nicht eingeschränkt. Auf Anfrage der SonntagsZeitung sagt eine SBB-Sprecherin: «Das Schweizer Schutzkonzept im öffentlichen Verkehr basiert auf den Empfehlungen und Massnahmen des Bundes zum Gesundheitsschutz.»

Man wollte «unaufgeregt» bleiben

Weshalb die SBB darüber hinaus keine kundenfreundlichen Massnahmen treffen, bleibt offen. In einem Interview mit dem «Tages Anzeiger» verwies der SBB-Chef Vincent Ducrot darauf, dass in Italien strengere Regelungen gelten als in der Schweiz. «Bei uns war die Weisung – auch von der Politik –, möglichst unaufgeregt zu operieren.» Und was ist mit Corona-Beuteln auf längeren Strecken? «Die Schweizer Kunden wollen nicht bevormundet werden. Darum bin ich mir nicht sicher, ob so ein Hygiene-Täschchen gut ankommen würde», so Ducrot.

Nicht nur in italienischen Zügen werden Hygiene-Regeln gross geschrieben. Auch die Bahngesellschaften in Österreich und Deutschland gehen mit ihren Schutzkonzepten gegen das Coronavirus weiter als die SBB. So gibt es zum Beispiel in der Schweiz keine Bussen für Personen, die keine Maske anhaben. In Österreich müssen diese 40 Euro Busse zahlen.

Hohe Kapazität trotz Coronavirus

«Im Rahmen des neuen Fahrplans werden bis Jahresende unsere Railjet- und Nightjet-Züge mit neuen Desinfektionsmittel-Spendern in den WC-Anlagen ausgestattet», so eine Sprecherin der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Zudem können Pendler im Zug eine Maske sowie Handdesinfektionsmittel kaufen. Auch in Deutschland kann man im Zugrestaurant eine Maske für 1,50 Euro kaufen. «Masken und Desinfektionsmittel gibt es in zahlreichen Läden in unseren Bahnhöfen zu kaufen sowie an den Selecta-Automaten», heisst es bei der SBB. Im Zug selbst gibts weder Masken noch Desinfektionsmittel.