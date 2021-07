EM-Halbfinal Italien – Spanien - Für den verletzten Spinazzola rückt bei Italien Emerson in die Startelf

Vor dem EM-Halbfinal gegen Spanien bittet eine verzweifelte Mutter Italiens Star-Kicker um Hilfe. Sie sollen ihren Sohn aus dem Koma holen. Der 16-jährige Daniel war am 30. Juni in der Provinz Cosenza in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Bursche war gemeinsam mit einem Freund auf einem Moped unterwegs, als er bremste, danach zu Boden flog und von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde. Seither liegt der 16-Jährige mit schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation im Krankenhaus von Cosenza.