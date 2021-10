Im Spiel gegen Spanien – Italienische Fans pfeifen ihren grossen EM-Helden Gianluigi Donnarumma aus

Gianluigi Donnarumma wirkte sichtlich mitgenommen nach dem Spiel gegen die Spanier in der Nations League.

Wir erinnern uns an den EM-Final im Sommer. Dort wurde der italienische Torhüter Donnarumma im EM-Finale gegen England zum Helden, als er den entscheidenden Versuch im Elfmeterschiessen hielt. Doch nur wenige Monate später wird der PSG-Torhüter nun im San Siro von den eigenen Fans hemmungslos ausgepfiffen!

Der Grund für diesen Unmut von den Fans ist der ablösefreie Wechsel von seinem Heimatclub AC Milan zu PSG. Das haben ihm die Fans in Mailand noch nicht verziehen. Trotz eines Angebots einer Vertragsverlängerung mit dicker Gehaltserhöhung lehnte der 22-Jährige das Angebot ab und entschied sich zu Paris St. Germain zu wechseln.

Dem Italiener läuft es allerdings in der französischen Hauptstadt überhaupt nicht nach Wunsch. Donnarumma ist hinter Veteran Keylor Navas nur die Nummer zwei. Doppelt bitter für den Goalie: Neben Pfiffen gabs für Donnarumma und seine Teamkollegen am Mittwochabend im Nations-League-Halbfinal gegen Spanien eine 1:2-Pleite. Es war für Italien die erste Niederlage nach 37 ungeschlagenen Spielen in Folge.