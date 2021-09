Seilbahn-Drama am Lago Maggiore : Italienische Justiz ermittelt wegen Entführung von Eitan (6)

Eitan überlebte als Einziger das schwere Gondelunglück in Norditalien mit 14 Todesopfern. Wurde er nun von seinem Grossvater entführt?

Beim Seilbahnunglück am Lago Maggiore hatte der Bub seine beiden Eltern, seinen jüngsten Bruder (2) sowie zwei Urgrosseltern verloren. Die israelische Familie Biran lebte seit Jahren in Italien.

Eitan ist der einzige Überlebende des Gondelabsturzes am Monte Mottarone.

Nach dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore ist der einzige Überlebende, der sechsjährige Eitan, aus Italien nach Israel gebracht worden. Die Umstände der Reise waren zunächst unklar. Italienische Medien berichteten am Sonntag übereinstimmend von einer «Entführung», nachdem der Vollwaise am Samstag von seinem Grossvater nach einem Besuch nicht wie verabredet bei der Tante väterlicherseits – dem richterlich angeordneten Vormund – abgegeben worden sei.