So ist die Polizei in Italien unterwegs und das um Leben zu retten : Dank d em wohl schnellsten Dienstfahrzeug der Welt kommt eine Niere pünktlich zu seinem Empfänger. Mit bis zu 300 km/h fährt de r Polizei-Lamborghini durch Italien für den Notfalltransfer. Die italienische Polizei ist stolz auf das rund 300’000 Franken teure Gefährt. Bereits seit 2009 setzen die italienischen Verkehrsbeamten auf die Luxus-Boliden. Dieser Lambo ist der zweite in der Flotte.