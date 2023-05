Italien: Pasta-Preise steigen und steigen – jetzt kommts zum Krisengipfel

IMAGO/Russian Look

Zwischen Juni 2021 und März 2023 hat sich der Pasta-Preis in Italien um rund 37 Prozent erhöht.

Schon 2022 gab es in Italien eine ähnliche Debatte.

An einer Krisensitzung wollen Pasta-Hersteller und Konsumentenschutzverbände herausfinden, was die Ursachen für diesen Preisanstieg sind.

Seit Juni 2021 sind die Pasta-Preise in Italien um über 30 Prozent angestiegen.

Rund 24 Kilogramm Pasta verdrücken die Italienerinnen und Italiener pro Jahr. Damit steht unser südliches Nachbarland an der Spitze der Pasta-Liebhaber. Doch nun wird wegen des Nahrungsmittels eine Krisensitzung einberufen . Denn seit Juni 2021 erhöhte sich der Preis pro Kilogramm um nahezu 37 Prozent. Alleine 17 Prozent davon im vergangenen Jahr.

Vorwürfe an Pasta-Hersteller

An der Sitzung sollen gemäss einem Bericht der NZZ die Pasta-Hersteller und die Konsumentenschutzverbände gemeinsam eruieren, aus welchen Gründen der Preisanstieg verursacht wurde. Den Herstellern wird vonseiten des Landwirtschaftsverbandes Coldiretti vorgeworfen, die Preise künstlich in die Höhe schiessen zu lassen.

Denn der Preis der Nudeln ist inzwischen etwa doppelt so hoch wie Italiens Inflation. Landwirte erhalten dennoch lediglich 36 Cent pro Kilo Weizen. Die Pasta-Hersteller bestreiten die Vorwürfe. Sie orientierten sich am global festgelegten Weizenpreis und den gestiegenen Energiekosten, so die Begründung.