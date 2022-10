Friaul-Julisch Venetien: Italienische Region bezahlt Touristen Anreise, wenn sie zwei Nächte bleiben

Wohin soll es also gehen? Triest ist eine der großen Städte Norditaliens, auch wenn sie sich nicht immer wie Italien anfühlt. Sie wurde von Österreich-Ungarn annektiert, das die Stadt zu seinem Haupthafen machte, und erst nach dem Ersten Weltkrieg an Italien zurückgegeben.

Ausserdem erhalten Besucher eine Art Kulturkarte, mit der sie freien Eintritt in Museen, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und Ermässigungen in anderen Bereichen erhalten.

Die Region Friaul-Julisch Venetien im äussersten Nordosten des Landes erstattet Besuchern die Fahrtkosten, wenn sie mit dem Zug aus dem Inland anreisen. Wenn das nicht ausreicht, um Touristen zum Zugfahren zu bewegen, erhalten sie zudem in der Region auch eine Karte, mit der Besucherinnen und Besucher freien Eintritt in Museen, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und Ermässigungen in anderen Bereichen erhalten. Der einzige Haken? Sie müssen mindestens zwei Nächte bleiben. Aber das sei kein grosses Opfer in dieser Region, in der man antike Kunststädte, Berge, kilometerlange Weinanbaugebiete und einige der besten Strände Italiens vorfinde, schreibt CNN. Das Angebot gilt ab sofort bis zum 31. Mai 2023.