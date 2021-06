Tragödie am Monte Mottarone - Italienische TV-Sender zeigen Gondel-Absturz – Behörden sind entsetzt

Unter anderem der italienische Sender TG3 veröffentlichte am 16. Juni 2021 Bilder des Seilbahnunglücks am Monte Mottarone.

Es sind Szenen, die man niemanden zumuten möchte: Aufnahmen einer Überwachungskamera bei der Seilbahn von Stresa zeigen, wie die Unglücksgondel am Pfingstmontag erst langsam zur Station am Monte Mottarone unterwegs ist und dann mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Tal rast. An einem Pfeiler überschlägt die Gondel dann und stürzt in die Tiefe. Bei dem Unglück kamen 14 Menschen ums Leben. Der fünfjährige Eitan, dessen Schicksal besonders bewegt, überlebte als einziger.