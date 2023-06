Die Preise für Nahrungsmittel sind in Europa noch stärker gestiegen als in anderen führenden Wirtschaftsräumen. So auch Pasta in Italien, die dort doch auf jeden Tisch gehört. Das trifft einen besonderen Nerv.

Steigende Lebensmittelpreise : Italienische Verbraucher-Lobbygruppe will einen nationalen «Pasta-Streik»

1 / 4 Die Inflation bei Nahrungsmitteln und nichtalkoholischen Getränken in Europa ist zwar zurückgegangen, von 17,5 Prozent in der Eurozone im März auf immer noch sehr schmerzhafte 15 Prozent im April. IMAGO/CHROMORANGE Davon auch betroffen: die italienische Nationalspeise Pasta. IMAGO/NurPhoto Wegen den steigenden Preisen soll eine italienische Familie jährlich rund 915 Euro mehr für Lebensmittel ausgeben. IMAGO/Peter Widmann

Darum gehts Die Lebensmittelpreise steigen in Europa so stark wie in keinem anderen wirtschaftsstarken Land.

Das Italiener durchschnittlich 915 Euro jährlich mehr für Lebensmittel ausgeben müssen, trifft das Land hart.

Die Verbraucher-Lobbygruppe Assoutenti hat nun einen «Pasta-Streik» zur Sprache gebracht.

Wenn es um die gestiegenen Pasta-Preise geht, haben Italiener offenbar wirklich genug. Nachdem die Kosten für das heiss geliebte Grundnahrungsmittel auf jedem italienischen Tisch um das Zweifache der Inflationsrate in die Höhe gegangen sind, ist der Ruf nach einem einwöchigen nationalen Pasta-Streik laut geworden, beginnend am 22. Juni. Auf die Idee kam die Verbraucher-Lobbygruppe Assoutenti, nachdem sich die Regierung in Rom bei einer Krisensitzung im Mai gegen Preisregulierungen entschieden hatte.

«Der Makkaroni-Streik kann zeigen, ob es die Preise herunterbringt, wenn Pasta in den Regalen bleibt», sagt Furio Truzzi, der Leiter der Organisation. «Der Preis für Pasta steht absolut in keinem Verhältnis zu den Produktionskosten.»

Lebensmittelpreise stiegen in Europa am stärksten weltweit

Lebensmittelpreise sind in Europa stärker gestiegen als in jeder anderen hoch entwickelten Wirtschaft, von den USA bis hin zu Japan – angetrieben durch höhere Energie- und Arbeitskosten und die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Das ist immer noch so, obwohl die Preise für Nahrungsmittelrohstoffe seit Monaten gefallen sind, nachdem sie Rekordhöhen erreicht hatten. Das schliesst Weizen für das Mehl zur Herstellung von Pasta – sprich Nudeln – ein.

Geschäften und Zulieferern wird vorgeworfen, bei der Preisinflation Gewinnsteigerungen im Auge zu haben, aber Volkswirtschaftler sagen, dass die Profite im Einzelhandel stabil geblieben seien und das Problem mit den höheren Kosten für die Nahrungsmittelerzeugung zu tun habe.

Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel

Einige Regierungen in Europa haben Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel festgesetzt oder Vereinbarungen mit Lebensmittelläden angestrebt, um Waren erschwinglicher zu machen, was bei der Öffentlichkeit gut ankommt, jedoch tatsächlich Nahrungsmittel noch verteuern kann.

Die Inflation bei Nahrungsmitteln und nichtalkoholischen Getränken in Europa ist zwar zurückgegangen, von 17,5 Prozent in der Eurozone im März auf immer noch sehr schmerzhafte 15 Prozent im April. Das hat mit einem Rückgang der Energiepreise – Schlüsselfaktoren bei der Produktion und Herstellung von Nahrung – nach Rekordhöhen im vergangenen Jahr zu tun. Aber Volkswirten zufolge wird es noch viele Monate dauern, bevor sich die Preise in den Läden verbreitet wieder auf deutlich niedrigerem Niveau ansiedeln.

Schmerzen dich die gestiegenen Preise der Lebensmittel im Portemonnaie? Ja. Nein, ist mir nicht aufgefallen.

Zum Vergleich: Die Nahrungsmittelpreise in den USA lagen im April um 7,7 Prozent höher als ein Jahr davor, in Japan waren es 8,2 und in Kanada 9,1 Prozent. Grossbritannien brachte es dagegen auf 19 Prozent.

In Italien jährlich 915 Euro mehr für Lebensmittel

Pasta ist immer noch eine der erschwinglichsten Waren in vielen Einkaufskörben. Aber der Symbolismus trifft die italienische Psyche hart. Eine vierköpfige italienische Familie gibt nach Angaben von Assoutenti durchschnittlich 915 Euro im Jahr mehr für Lebensmittel aus, ein Anstieg von fast zwölf Prozent, was die jährlichen Gesamtausgaben in diesem Bereich auf 7690 Euro bringt.

Praktisch alles ist teurer geworden, von Zucker über Reis und Olivenöl bis hin zu Kartoffeln. Dem Meinungsforschungsinstitut SWG zufolge hat ein Drittel der Italiener Lebensmittelausgaben eingeschränkt, und fast die Hälfte kauft bei Discountern ein.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert



Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!

Social Media



Sie finden uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!