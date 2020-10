In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen rapide an – stärker als in den umliegenden Nachbarländern.

Am Freitag meldete das BAG 6592 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bei insgesamt 25’061 durchgeführten Tests. Zehn Personen verstarben, 117 mussten hospitalisiert werden. Die Intensivstationen sind zu über zwei Dritteln ausgelastet. Seit Anfang Oktober greift das Virus wieder um sich; die Fallzahlen steigen kontinuierlich und ungebremst an.

Das wird auch in den Nachbarländern registriert. Die italienische Tageszeitung « La Stampa » schreibt, die Schweiz drohe, «von der Pandemie mitgerissen zu werden». Sie zieht den Vergleich mit Bergamo, wo zum Höhepunkt der ersten Welle in Italien im März und April die Spitäler Kranke abweisen mussten: «Die Entscheidungen, die die Schweizer Ärzte möglicherweise bald treffen werden müssen, sind die gleichen, wie sie die Ärzte im März in Bergamo getroffen haben, die von der ersten Welle der Pandemie überwältigt wurden.»

Personen ab 85 würden nicht mehr behandelt

Trotzdem ist es so, dass ältere Menschen bei einer Ressourcenknappheit an Betten nicht mehr aufgenommen werden – dann nämlich, wenn sie über 85 Jahre alt sind. Auch Patienten über 75 Jahre werden in diesem Stadium der Ressourcenknappheit nicht mehr aufgenommen, wenn sie an Leberzirrhose, chronischem Nierenversagen oder Herzinsuffizienz leiden.