Bei Entführungsversuch getötet : Italienischer Botschafter des Kongo bei Überfall getötet

Der italienische Botschafter der Demokratischen Republik Kongo ist auf einem Konvoi angeschossen worden und erlag seinen Verletzungen.

Am Montag wurde der italienische Botschafter Luca Attanasio bei einem Überfall auf einen Konvoi der UN schwer verwundet. Laut verschiedenen Quellen erlag der Diplomat in einem Spital seinen Verletzungen. Der Konvoi wurde in der Nähe der Stadt Kanyamahoro gegen 10:15 Uhr (0815 GMT) angegriffen und war Teil eines Entführungsversuchs, teilte der Virunga-Nationalpark Reuters mit. Nach Angaben eines Armeesprechers gab es bei dem Angriff noch zwei weitere Tote.



Die Identität der beiden getöteten Personen war nicht sofort klar. Der italienische Botschafter wurde evakuiert, nachdem Park Ranger eingegriffen hatten.



Viele bewaffnete Gruppen operieren in und um Virunga, das an den Grenzen des Kongo zu Ruanda und Uganda liegt, und haben wiederholt Virunga-Waldläufer angegriffen.