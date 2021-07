«Junge Tat» - Italienischer Rechtsterrorist hatte Kontakt zu Schweizer Neonazi-Gruppe

Vermummt posieren Mitglieder der Gruppierung «Junge Tat» auf der Allmend in Luzern. (Archivbild)

Bevor vier Rechtsextreme aus Mailand eine Anschlagsserie in Italien durchführen konnten, wurden sie von am 16. Juni von italienischen Antiterroreinheiten verhaftet, wie der « Sonntagsblick » berichtete. Der Kopf der Gruppe soll kurz vor seiner Verhaftung Mitglieder der Schweizer Neonazi-Gruppierung «Junge Tat» besucht haben, wie Überwachungsprotokolle der Mailänder Justiz zeigen sollen, die der Zeitung vorliegen.

Der unter dem Decknamen «Breivik» agierenden Mann, benannt nach dem Rechtsterroristen Anders Breivik, der 2011 beim Anschlag auf der norwegischen Insel Utøya 77 Menschen ermordet hatte , soll am 15. Mai nach Bern gereist sein, um gemeinsame Wanderung in ein «abgelegenes, bewaldetes Gebiet» zu unternehmen. Dabei wurde er von Sicherheitsbehörden beobachtet. Der Mailänder wollte in der Schweiz nicht nur Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen, sondern auch eine Waffe kaufen.