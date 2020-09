Der Schiedsrichter hätte am Donnerstag im italienischen Cup zum Einsatz kommen sollen.

Schocknachricht aus dem italienischen Fussball: Schiedsrichter Daniele De Santis und seine Freundin Eleonora Manta wurden am Montagabend in ihrem Haus in Lecce erstochen. Gemäss der Zeitung «La Repubblica» wurde der 33-jährige Referee im Treppenhaus umgebracht, die 30-jährige Partnerin im Wohnzimmer.