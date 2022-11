Monteviasco: Italienisches Bergdorf will der Schweiz beitreten

Weniger als zwei Kilometer vom Tessin entfernt liegt auf 1650 Metern Höhe das Dorf Monteviasco in der Nähe von Gambarogno TI. Bewohnerinnen und Bewohner forderten kürzlich in einem Brief in der Tageszeitung «La Prealpina» , dass ihre Heimat der Schweiz angegliedert werden soll.

«Wir würden uns freuen, wenn sich die Politiker streiten»

Die Bewohnerinnen und Bewohner – viele haben in Monteviasco ihren Zweitwohnsitz – schreiben im Brief weiter, sie hätten gesehen, wie viele Menschen aus der Politik sich um den Verdienst zur Sanierung und den zukünftigen Neustart der Standseilbahn Sacro Monte di Varese stritten. «Wir würden uns freuen, wenn Politiker darüber ‹streiten›, ein Transportmittel wieder in Betrieb zu nehmen, von dem unser Leben abhängt», heisst es in dem Brief der Urlauberinnen und Urlauber.