Italiens Hybrid-Supersportler gegen Englands Powergeschoss

Italien – die elegante Sportskanone

Der SF90 Stradale ist der erste Plug-in-Hybrid aus Maranello und macht mit seinen 1000 PS und einem maximalen Drehmoment von 800 Nm eine klare Ansage. Vier Motoren sind für die Power des Supersportlers verantwortlich, darunter der stärkste V8-Motor in der Geschichte Ferraris mit unglaublichen 780 PS. Die übrigen 220 PS stammen von drei Elektromotoren, zwei davon an der Vorderachse, der Dritte zwischen Verbrenner und dem Achtgang-Doppelkupplungs-Getriebe. Trotz der Kraft wiegt der SF90 Stradale lediglich 1570 Kilogramm, das macht ein Leistungsgewicht von 1,57 Kilo pro PS!

In 2,5 Sekunden schafft es der Hybrid-Flitzer von 0 auf 100 km/h.

Um die Kraft des Hybridantriebs auch entsprechend auf die Strasse zu bringen, kommt der SF90 Stradale mit einem Allradantrieb daher. Aus dem Stand schafft es der rote Flitzer von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden, in 6,7 Sekunden sprintet der Super-Ferrari von 0 auf 200 km/h, bei 340 km/h ist dann aber Schluss. Der Name SF90 verweist übrigens auf das legendäre Formel-1-Rennteam, die Scuderia Ferrari, die Ende 2019 sein 90-jähriges Gründungsjubiläum feierte.