Aus dem Paradies vertrieben - Italiens «Robinson Crusoe» verlässt Trauminsel nach 32 Jahren

Am 25. April 2021 gab Morandi bekannt, dass er die Insel verlassen und auf das Festland zurückkehren werde.

« Ich fühle mich traurig» , gibt er zu. Doch die italienische Nationalparkverwaltung meine « es diesmal ernst » , sagt der italienische « Robinson Crusoe » . Seit mindestens zwei Jahren fordert die Behörde ihn zum Verlassen der Insel auf. Der Grund: Die Hütte, die Morandi am Strand baute, sei «ein illegaler Bau» , hiess es zunächst . Doch dahinter steckt mehr: Die Nationalparkverwaltung will die Insel Budelli in ein Ausbildungszentrum für Umweltthemen umwandeln.