Apollo 5000 GT

Italo-Amerikaner mit Intermeccanica-Kleid

Wenn drei Freunde beschliessen, einen eigenen Sportwagen mit italienischem Design und amerikanischer Technik zu bauen, dann kommt im besten Fall so etwas Aussergewöhnliches wie der Apollo GT heraus.

Kalifornier mit Ideen

US-Kanadier mit ungarischen Wurzeln

Der Ungare Frank Reisner, der in Kanada aufgewachsen war und in den USA eine Ausbildung als Chemieingenieur genoss, reiste 1959 nach Italien. Von Turin war er derart begeistert, dass er beschloss, dort eine Firma zu gründen. Intermeccanica war geboren und sollte künftig Karosserien in Kleinserien herstellen, die in die ganze Welt zu Sportwagenherstellern geschickt wurden, welche sie mit der Technik komplettierten.