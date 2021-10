Nati-Stars sind bereit - Itten rückt mit Kuss und blauem Auge ein, Widmer sorgt für einen Stau

In Lausanne rücken die Nati-Stars ins Camp ein.

Die nächsten WM-Quali-Spiele stehen an.

Cedric Itten scheint keine Zeit verlieren zu wollen. Als einer der ersten Spieler rückt der Fürth-Stürmer am Montagmittag ins Nati-Camp in Lausanne ein – zum ersten Mal seit Oktober 2020. Der Basler mit der beeindruckenden Tor-Quote von drei Treffern in 142 Nati-Minuten, wird dabei von Freundin Nina begleitet.