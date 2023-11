Ittigen BE: «Ich fühle mich hier schon lange nicht mehr sicher»

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Freitagmorgen an die Längfeldstrasse in Ittigen aus.

Bei einem Streit in Ittigen BE starben zwei Personen.

Bei einem Streit in Ittigen BE wurden drei Personen schwer verletzt, zwei davon starben später im Spital. Ein am Streit beteiligter Mann ist weiter auf der Flucht. Der Schock in der Nachbarschaft sitzt tief. Hinzu kommt die Angst, nicht zu wissen, was genau passiert ist: «Ich fühle mich hier im Quartier schon langer nicht mehr sicher», sagt ein Anwohner gegenüber 20 Minuten.