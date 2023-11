Ittigen BE: Grosseinsatz der Polizei – auch weisses Zelt aufgestellt 

An der Längfeldstrasse in Ittigen läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. In einem Leser-Video sind diverse Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge sowie ein weisses Zelt zu sehen. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt, steht der Einsatz im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung. Auch ein Team der Rega und mehrere Ambulanzen seien vor Ort. Weitere Informationen stellt die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.