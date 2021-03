Für sie komme eine Rückreise in die Schweiz nach dem Ja zum Burkaverbot nun nicht mehr in Frage. Sie wolle dem Staat auch kein Geld in Form von Bussen in die Kasse schieben. «Ich bin absolut enttäuscht und ich schäme mich für die Schweiz», sagt Weiss. «Es zerreisst mir mein Herz.» Sie berichtet mit gebrochener Stimme: Dass die Islamophobie jetzt so weit vorgedrungen sei, sei nicht nachvollziehbar. «Ich bin absolut enttäuscht von den Schweizern.» Sie hoffe aber, dass die Glaubensschwestern in der Schweiz sich dem Gesetz nicht beugen werden. «Sie sollen dafür kämpfen. Es ist eine Prüfung von Allah. Ich hoffe, dass wir diese Prüfung erfolgreich meistern werden.»