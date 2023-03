Gurten Festival präsentiert Line-up-Update

1 / 11 Das Gurtenfestival feiert diesen Sommer seine 40. Ausgabe. 20min/Community Dafür gibts einen zusätzlichen Tag am Sonntag. 20min/Community Seit Dezember sind die ersten Acts bekannt. Nun veröffentlicht der Veranstalter 24 weitere Künstlerinnen und Künstler, darunter Latinstar und Grammy-Gewinner J Balvin, der am Mittwoch die Bühne rockt. Getty Images

Darum gehts Im Dezember verkündeten die Macherinnen und Macher des Gurtenfestivals einen ersten Teil des diesjährigen Line-ups. Nun sind weitere 24 Acts verkündet worden.

Nebst dem Grammy-Preisträger J Balvin werden auch Fettes Brot ihr allerletztes Konzert vor ihrer Bandauflösung auf dem Berner Hausberg geben.

Die Jubiläumsausgabe des Güsche 2023 findet dieses Jahr von Mittwoch, 12. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, statt. Zum 40. Geburtstag erweitern die Veranstalter das Musikfest um einen Tag.

Fünf Tage lang feiert das Gurtenfestival diesen Sommer sein 40-jähriges Bestehen. Seit Dezember ist auch schon ein erster Teil des Jubiläums-Line-ups bekannt und verspricht mit Künstlerinnen und Künstlern wie Apache 207, Nina Chuba, Die Toten Hosen und Lil Nas X, bereits spektakulär zu werden. Nun geben die Macherinnen und Macher des beliebten Musikfests auf dem Berner Hausberg den zweiten Teil des diesjährigen Musikprogramms bekannt.

Passend zum grossen Jubiläum gibt es ein geschichtsträchtiges Highlight. So werden Fettes Brot ihr finales und einziges Festivalkonzert in der Schweiz auf dem Güsche geben, bevor sie sich auflösen. Auch vertreten auf den Showstages: Grammy-Preisträger und Latinstar J Balvin, Beatsteaks, Tom Odell, Lola Marsh und Pongo. Zudem steht das Swiss Jazz Orchestra zusammen mit Baze, Jaël, Seven, Tashan und Luca Hänni auf der Bühne. Zu hören gibt es die Hits der Künstlerinnen und Künstler in frischem Kleid und in noch nie gehörten Versionen.

International, national, regional – alles ist dabei

Regionale Stars dürfen in dieser Ankündigungsrunde natürlich nicht fehlen: Troubas Kater präsentiert ihre brandneue Platte «Karma & Kaviar», gefolgt von Tommy Vercetti & Dezmond Dez und dem Musiker, Komiker und Süperimmigranten der Nation Müslüm. Weiter geht dann die Party mit einer mitreissenden Liveshow von Alewya, Andryy und The Snuts. Nicht zu verpassen ist auch das Konzert von Evelinn Trouble.

Weiter geht es dann auch schon mit guter Stimmung bei Leoniden, Cari Cari, Soft Loft, Emotional Oranges und Nora En Pure. Der Basler Zian hat sicher seinen Balladen-Hit im Gepäck und Sensu wie auch Tinlicker «Live» sorgen für die nötigen tanzbaren Beats, Pilar Vega und Batbait ergänzen mit ihrem Sound das Programm.

Der gesamte Überblick Mittwoch:

Apache 207, J Balvin, Nina Chuba, Tom Odell, Jeremias, Zian, Pongo, Alewya, Sensu, Pilar Vega

Donnerstag:

Rosalía, Angèle, Rema, BHZ, Jacob Banks, Tinlicker «Live», L’impératrice, Tommy Vercetti & Dezmond Dez, Genesis Owusu, Dana, Cobee, Soft Loft

Freitag:

Lil Nas X, Phoenix, Hecht, Badmómzjay, Caribou, Beatsteaks, The Snuts, Troubas Kater, Cari Cari, Tashan, Hatepop, Batbait

Samstag:

Deichkind, Lo & Leduc, Nora En Pure, Sampa The Great, Leoniden, Emotional Oranges, Nativ, Lola Marsh, Veronica Fusaro, Evelinn Trouble, Birdman Jäggi

Sonntag:

Die Toten Hosen, Fettes Brot, Swiss Jazz Orchestra feat. Baze, Jaël, Seven, Tashan & Luca Hänni, Müslüm, Steiner & Madlaina, Andryy

Das Programm der Campfire Stage, Soundgarden, Cosmodrome und Supermercado wird im April und Mai bekannt gegeben. Zudem findet am 11. März 2023 der Waldbühne Contest in der Mühle Hunziken statt. Sechs Bands kämpfen um vier Plätze am Eröffnungstag auf der Waldbühne des Gurtenfestivals 2023.

Tickets schon ab 99 Franken

Die Festivalpässe sind im Online-Shop des Gurtenfestivals verfügbar. So sind etwa die Eintagespässe von Mittwoch bis Samstag für 121 Franken erhältlich. Am Sonntag bist du bereits mit nur 99 Franken auf dem Gelände anzutreffen. Zwei Festivaltage kosten dich 218 Franken, drei Tage 290 Franken. Wer sich das Festival-Spektakel die ganze Woche gönnen will, ist mit 339 Franken am Start. Alle weiteren Infos findest du hier.

Gehst du gerne an Festivals? Ja, ich verpasse kein einziges. Nein, das ist nichts für mich. Das eine oder andere besuche ich, das war es auch schon.