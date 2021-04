«Harry Potter»-Autorin : J.K. Rowling will im Oktober neues Buch veröffentlichen

Das Kinderbuch soll noch im Oktober diesen Jahres erscheinen und soll laut Verlagshaus in 20 Sprachen gleichzeitig erscheinen.

Die «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling will am 12. Oktober ein neues Buch für Kinder ab acht Jahren vorlegen. Das französische Verlagshaus Gallimard kündigte am Dienstag an, das Buch werde in 20 Sprachen gleichzeitig auf den Markt kommen. Vorläufig gibt es nur den englischen Originaltitel «The Christmas Pig».