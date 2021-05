«Sexy Sommer-Spass» - J.Lo heizt Gerüchte um ein Liebes-Comeback mit Ben Affleck auf Instagram an

Paparazzi erwischten den Schauspieler und die Sängerin in ihren Ferien, wie sie in einem SUV durch die Kleinstadt Big Sky fuhren. Dort besitzt Affleck ein Anwesen.

Auf dem Schnappschuss zeigt sich J.Lo in ihrem Tonstudio am Mikrofon. In einem gemütlichen Hoodie und zurückgebundenen Haaren singt sie scheinbar einen neuen Song ein. Dazu kommentiert sie: «Sexy Sommer-Spass im Anmarsch». Worauf sie damit genau anspielt, lässt sie offen. Ihre Fans sind sich über die Bedeutung des Posts aber sicher.

«Bennifer Sommer?»

In der aktuellen Episode des Podcasts «The Bitch Bible» erfährt die 30-Jährige nämlich erstmals von den Gerüchten rund um Bennifer – und ist darüber völlig aus dem Häuschen. «Eilmeldung, Leute. Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder zusammen. Sie sind in den Ferien, sie sind gerade in den Ferien», so die Schauspielerin, als sie die Bilder von Lopez und Affleck aus Montana sah. Auch Matt Damon (50) würde sich über ein Liebes-Comeback der beiden freuen, wie er vergangene Woche in einem Interview verriet: «Ich liebe sie beide. Ich hoffe, es ist wahr. Das wäre wundervoll!.»