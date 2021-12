Jennifer Lopez ist nach Ben Afflecks kontroverser Alkoholismus-Aussage «angepisst»

1 / 7 Diese Woche sorgte Ben Affleck (49) mit einem Radio-Interview für Aufruhr. US-Medien berichteten, der Schauspieler habe darin unter anderem über seine Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (49) gesagt: «Ich dachte, ich könne sie wegen der Kinder nicht verlassen, aber ich war unglücklich.» Affleck habe sich «gefangen» gefühlt. imago images/Shutterstock Um mit den Sorgen seiner Ehe klarzukommen, hat Affleck laut eigener Aussage zur Flasche gegriffen. Und sagte, dass er «wahrscheinlich immer noch trinken» würde, wenn er noch mit Garner verheiratet wäre. imago/Future Image Mit der Schauspielerin war Affleck von 2005 bis 2018 verheiratet. Das einstige Hollywood-Traumpaar trennte sich einvernehmlich und teilt sich das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Violet (16), Seraphina (12) und Samuel (9). imago images/MediaPunch

Darum gehts Diese Woche wurde Ben Affleck (49) für ein Radio-Interview kritisiert, in dem er sagte, dass er wohl immer noch Alkohol trinken würde, wenn er noch mit Jennifer Garner (49) verheiratet wäre.

Nun wird auch aus dem persönlichen Umfeld Empörung laut. Unter anderem soll seine neue Partnerin Jennifer Lopez (52) alles andere als begeistert sein.

Affleck lässt die Kritik nicht auf sich sitzen und gibt nun in einem weiteren Interview an, dass sein umstrittenes Statement aus dem Kontext gerissen wurde.

Der Schauspieler hat sich in der Vergangenheit mehrfach in Entzug begeben und geht offen mit seiner Alkoholsucht um.

Ben Affleck (49) wird aktuell von Fans und seinem persönlichen Umfeld mit grosser Kritik konfrontiert. Dies, nachdem der Schauspieler vor wenigen Tagen in einem Radio-Interview seine Alkoholsucht thematisierte und die Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (49) offenbar dafür verantwortlich machte, dass er die Kontrolle über seinen Alkoholkonsum wiederholt verloren hat. Unter anderem sagte Affleck, er würde «wahrscheinlich immer noch trinken», wenn er heute noch in der Ehe mit Garner «gefangen» wäre.

Empört zeigten sich über dieses Statement des Hollywoodstars zunächst insbesondere Fans: Auf Social Media wurde er in den letzten Tagen vielfach als taktlos bezeichnet. Nun berichten US-Medien, dass Affleck mit den Kommentaren über seine gescheiterte Ehe auch für Unruhe in seiner neuen Beziehung mit Jennifer Lopez (52) sorgt. Eine anonyme Quelle berichtet gegenüber «Page Six»: «Jennifer ist angepisst. Sie wird in diese ganze Sache hineingezogen, weil sie mit ihm zusammen ist.»

Garners Freunde sind entsetzt

Die Sängerin und Schauspielerin wolle nicht mit Afflecks kontroversen Aussagen in Verbindung gebracht werden. «Lopez hat Garner kennengelernt. Sie bemüht sich darum, eine Beziehung zu ihr aufzubauen», so die anonyme Quelle. Ein weiterer Insider sagt gegenüber «Page Six», dass Lopez die jüngsten Entwicklungen auch in Bezug auf Affleck und Garners gemeinsame Kinder Violet (16), Seraphina (12) und Samuel (9) bedauert.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch

Weder Jennifer Lopez noch Jennifer Garner haben sich bislang persönlich öffentlich zu den Kommentaren von Affleck geäussert. Zumindest Garners Umfeld ist aber auch alles andere als begeistert von den Aussagen des Schauspielers. «Es ist widerlich. Sie war die Einzige, die ihm immer und immer wieder zur Seite gestanden ist, wenn er furchtbare Dinge getan hat», so ein Freund der Schauspielerin ebenfalls gegenüber «Page Six». Eine weitere Person, die Garner nahesteht, meint zudem: «Ben sollte wissen, dass man als Alkoholiker keinen anderen Personen die Schuld für seine Krankheit geben sollte.»

Affleck fühlt sich missverstanden

Nun hat sich Ben Affleck selbst erneut zum Thema geäussert. In der Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Kimmel (54) wehrt er sich gegen die öffentliche Kritik zu seinen Aussagen und gibt an, dass diese im Radio-Interview aus dem Kontext gerissen wurden. Er würde nie «ein schlechtes Wort» über seine frühere Ehefrau sagen.

«Die eigentliche Konversation über die Themen Familie, Ehe und meine Probleme wurde auseinandergenommen und dann sah es so aus, als ob ich genau das Gegenteil gesagt habe», so Affleck. «Ich stand wie der schlimmste, unsensibelste und dümmste Typ da.» Ein für alle Mal wehrt er sich gegen die Vorwürfe, indem er klarstellt: «Ich würde nie wollen, dass meine Kinder denken, ich rede schlecht über ihre Mutter. Das war nie so und das wird nie so sein.»