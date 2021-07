3000 Quadratmeter Wohnfläche - J.Lo und Ben Affleck besichtigen Villa für 65 Millionen Dollar

Am Donnerstag hat Ben Affleck (48) Jennifer Lopez (51) während ihrer Villa-Besichtigungen herumkutschiert. Die beiden haben sich eine Villa für 65 Millionen Dollar angeschaut.

Am Donnerstag haben sie nun zusammen eine 65-Millionen-Hütte mit knapp 3000 Quadratmetern Wohnfläche angeschaut.

Die Sängerin und der Schauspieler seien zurzeit sogar so verliebt, dass sie angeblich zusammenziehen wollen.

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) haben vergangenen Monat erst das Liebescomeback des Jahrzehnts hingelegt . Nun sind die beiden – wie es scheint – bereits auf gemeinsamer Wohnungssuche. So sind die Sängerin und der Schauspieler, die 2003 bereits einmal verlobt waren, beim Besichtigen mehrerer Luxusanwesen in Los Angeles gesichtet worden.

In der Nachbarschaft Holmby Hills, bekannt für seine milliardenschweren Bewohnerinnen und Bewohner, hat sich das Paar sogar eine verboten luxuriöse Villa für 65 Millionen Dollar angeschaut. Zum Vergleich: Fast-Milliardärin Kylie Jenner (23) hat für ihr Zuhause in der selben Gegend «nur» halb so viel bezahlt.