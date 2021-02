Zu einem Grosseinsatz ist es am Dienstag in einem Winterthurer Quartier gekommen.

Die 32-jährige Mutter J. S. wurde am Dienstag in ihrer Wohnung in Winterthur getötet.

Die 32-jährige J. S.* wurde am Dienstag mit Schussverletzungen in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur tot aufgefunden. Der 76-jährige S.M.* aus Serbien wurde vor Ort festgenommen . Er ist der Grossvater vom 36-jährigen Ehemann der Getöteten. Das Zwangsmassnahmengericht hat nun die Untersuchungshaft angeordnet, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Weitere Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Was sich am Dienstag in der Wohnung abgespielt hat, weiss der Vater der Getöteten von einer Bekannten, wie er sagt. Die Frau sei an diesem Tag bei S. gewesen. Kurz vor Mittag habe es an der Tür geklingelt. Es sei M. gewesen, so der Vater. «Meine Tochter hat ihm aufgemacht und einen Kaffee angeboten.»