Reaktion auf AHV Abstimmung: Ja-Allianz feiert, SP ist enttäuscht

Die Grünliberalen beispielsweise zeigen sich erfreut über den knappen Entscheid des Stimmvolks: «Vor 27 Jahren gelang es der Politik das letzte Mal, die Stimmbevölkerung von einer Revision der AHV zu überzeugen. Mit dem heutigen doppelten Ja begeben wir uns endlich auf den Weg der Reform», so die Partei. Die Zusatzfinanzierung aus der Mehrwertsteuer und eine Anpassung des Rentenalters dämpfen den Finanzierungsdruck in der ersten Säule, die Flexibilisierung des Rentenalters passe das System an die neuen Lebensrealitäten an.