Zuckerstangen und Weihnachtsmützen - Ja, Christmas Nail Art ist ein Ding

Scrollt bitte nicht gleich weiter, wenn ihr am Nagellackpinsel in etwa so begabt seid wie Edward mit den Scherenhänden. Wir liefern ja in erster Linie mal ein wenig Inspiration. Ran ans Werk kann dann ein Profi. Oder ihr haltet es mit der Faustregel von Malcolm Gladwell , der in seinem 2008er - Buch «Outliers – The Story of Success» behauptete, wer einen Skill 10 ’ 000 Stunden lang übt, wird darin zum Meister. Gut, das wird nun etwas knapp bis Weihnachten. Vielleicht doch lieber zum Profi gehen. Oder schummeln. Mit Nagelstickern zum Beispiel.