Also gib dir den Trailer und schreib uns danach «Merci für den, geili Sieche, 20 Minuten!» in die Comments.

Der wahrgewordene Albtraum jeder Modeberaterin und jedes Modeberaters (also nehmen wir an – unsere Ausbildung beschränkt sich ja auf den siebenwöchigen Migros-Klubschule-Kurs «Kreatives Schreiben» #NoAd) heisst «Slaxx» und läuft ab dem 18. März auf Shudder im Stream.

Der US-Service Shudder ist sowas, wie das Netflix für abgedrehte und Over-the-Top-Horror- und Slasher-Streifen – der allerdings aktuell erst in den USA, Kanada, im Vereinigten Königreich, in Irland, Australien und Neuseeland verfügbar ist (zumindest ohne VPN-Trickserei). Die Betreiberinnen und Betreiber hoffen aber , den Service «bald weltweit anbieten» zu können.

Der Horror lauert im Alltag

Speziell die Reissverschluss-Attacke im Trailer (oben!) ruft phantomschmerzhafte Erinnerungen an diese eine Szene in «There’s Something About Mary» hervor (ab Minute 1:00, aber gell: Graphic Content und so):