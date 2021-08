Jetzt kommt Ed Hardy zurück

Denn was viele nicht wissen: Ed Hardy ist keine fiktive Figur oder irgendein Markenname, den sich ein paar findige Menschen in Anzügen ausgedacht haben. Vielmehr ist Don Ed Hardy einer der grossen Tattookünstler der letzten hundert Jahre. Er war mit dafür verantwortlich, dass es Tattooshops in der Form, wie wir sie heute kennen, überhaupt gibt. In den 2000ern verkaufte Hardy die Lizenzrechte an der Marke an den französischen Designer Christian Audigier. (Was Hardy inzwischen bereut, wie er in Interviews sagt). Der neue Kreativchef Kevin Christiana will jetzt aber an die Tattoo-Wurzeln des Ed Hardy Vermächtnisses zurück.