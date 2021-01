Am Donnerstag und Freitag fiel in Zürich und in der Ostschweiz viel Schnee. Dadurch kam es im öffentlichen Verkehr zu teils erheblichen Verspätungen und Zugsausfällen. In der Stadt Zürich liegt der Bus- und Tramverkehr seit Donnerstagabend sogar komplett lahm. Am Freitagmorgen hiess es bei den Verkehrsbetrieben Zürich: «Bis auf Weiteres bleibt der Betrieb eingestellt.»