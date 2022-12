Tiktok-Star: «Ja, ich bin auf Steroiden» – der «Liver King» gibt Betrug zu

«Seit ich Mitte 40 bin, wird es immer brutaler»

Nun hat der «Liver King» in einem Youtube-Video Stellung bezogen – und gesteht ein, Steroide einzunehmen. «Ja, ich bin auf Steroide», sagt er darin. Dabei werde er von einem ausgebildeten Hormonspezialisten begleitet. Er gab zu, in zahlreichen Podcasts und Gesprächen über die Einnahme von Steroiden gelogen zu haben. Damit habe er sich «in ein tieferes und tieferes Loch gegraben». In dem Video erklärt er die Hormon-Einnahme unter anderem damit, dass er selber mit mangelndem Selbstbewusstsein zu kämpfen habe. Wichtiger als der Skandal um seine Steroiden-Lüge sei es für ihn jedoch auch in Zukunft ein Vorbild für junge Männer weltweit zu sein.