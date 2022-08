Interview : «Ja, ich bin faul» – Shoji lässt sich fürs Nichtstun bezahlen

In Japan kennt man Shoji Morimoto unter «Rental Nanmo Shinai Hito», ein «Nichtstuer-Typ zum Mieten». Für umgerechnet 70 Franken stellt der 38-Jährige in Tokio seine Dienste zur Verfügung: Als Begleiter fürs Restaurant und Kino, zum Spazieren oder Shoppen. «Ich gebe mir nicht besonders Mühe», sagte er zu 20 Minuten. «Ich antworte auf Smalltalk und Geplauder, mehr nicht.»

Meine Definition von «nichts tun» beinhaltet «nichts Unangenehmes tun», also versuche ich, mich nicht gestresst zu fühlen. Per Definition ist es also nicht stressig.