Abstimmungen 13. Juni - Ja-Lager baut knappen Vorsprung beim CO2-Gesetz aus

17’193 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 27. und 28. Mai an der 3. Welle der Umfrage von 20 Minuten und Tamedia im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom 13. Juni 2021 teilgenommen. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten.

Beim CO2-Gesetz ist der Ausgang also offen. Spannend zu sehen werde sein, wie stark die insgesamt fünf Vorlagen die verschiedenen Bevölkerungsteile mobilisieren, sagt Politologe Thomas Milic (siehe unten). Für FDP-Ständerat Damian Müller, der für ein Ja kämpft, gibt es keine Alternative: «Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass die Schweiz, für die Eigenverantwortung, Innovation und ihre internationale Vorbildfunktion immer so wichtig waren, Ja sagt zu diesem breit abgestützten Kompromiss.» Für Müller ist klar: «Mit einem Ja halten wir unsere Verpflichtung ein, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen.»

Befürworter und Gegner legen Fokus auf Mobilisierung

Nun gehe es darum, in den letzten zehn Tagen vor der Abstimmung «über alle Landesteile hinweg alle an die Urne zu bringen». «Alle Mitglieder unserer Allianz, von Economiesuisse über Swissmem, Bauernverband, Schweizer Alpenclub, Städte- und Gemeindeverband bis und mit Touring Club Schweiz, müssen ihre Mitglieder mobilisieren», mahnt Müller.

Besorgt ist er aufgrund der jüngsten Entwicklung bei den Umfragen nicht: «Als Politiker weiss ich, dass der Stichtag am 13. Juni ist. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit dieses reine Umverteilungsgesetz ablehnt. Weil es als Klimaschutz-Gesetz verkauft wird, ist es für einige derzeit aber schwierig, öffentlich nein zu sagen. Viele Nein-Stimmen sind deshalb wohl auch in Umfragen noch nicht abgebildet.»

«Kosten bezahlt die Land- und Agglo-Bevölkerung»

Die Zustimmung zum CO2-Gesetz ist in den Städten mit 65 Prozent deutlich grösser als auf dem Land (44 Prozent Ja). Der Stadt-Land-Graben zeigt für Hurter, wer am stärksten unter dem Gesetz leiden würde: «Die Land- und Agglomerationsbevölkerung weiss genau, dass sie am Ende den Grossteil der Kosten wird bezahlen müssen. Auf dem Land und in gewissen Agglomerationen hat man meist keinen Viertelstundentakt im ÖV und ist auf das Auto angewiesen, wodurch die steigenden Benzinpreise vor allem die Landbevölkerung treffen.» Zusätzlich müssten Mieter aufgrund von teuren Gebäudesanierungen mit steigenden Mietzinsen rechnen.