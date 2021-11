Abstimmungsumfrage – Ja-Lager kann beim Covid-Gesetz auf 69 Prozent zulegen

Die Zustimmung hat in fast allen Bevölkerungsschichten in den letzten zwei Wochen zugenommen.

Die Zustimmung hat in fast allen Bevölkerungsschichten in den letzten zwei Wochen zugenommen. Mit Ausnahme der Anhängerinnen und Anhänger der SVP befürwortet die Wählerschaft aller anderen Parteien die Vorlage. Aber auch bei der SVP-Basis ist der Ja-Anteil mit 37 Prozent beachtlich hoch.

Gleichzeitig dominiert das Nein-Lager die öffentliche Debatte. Nur zaghaft wagten sich ein Ja-Komitee aus der Zivilgesellschaft sowie die Parteipräsidenten aus der Deckung. In der Bevölkerung scheint das Covid-Gesetz trotz der lauten Töne aus dem Nein-Lager zu überzeugen.

«Unsere Argumente überzeugen»

Bei der SP, die für ein «Ja aus Vernunft» wirbt, ist man positiv gestimmt. «Das Gesetz ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität und verhindert weitere Lockdowns oder eine Überlastung in den Spitälern», sagt Co-Präsident Cédric Wermuth. «Die steigende Zustimmung zeigt, dass unsere Argumente überzeugen. Wir werden uns bis zum Abstimmungssonntag mit vollem Einsatz für das vernünftige Gesetz einsetzen.»

Weniger optimistisch blickt Peter Metzinger vom Komitee aus der Zivilgesellschaft dem Abstimmungssonntag entgegen. «Entscheidend ist, dass die Befürworter tatsächlich auch abstimmen.» Es sei fatal, sich nun in falscher Sicherheit zu wiegen.

Gegner hoffen auf den «Minarett-Effekt»

«Beide Seiten bezeichnen sich gegenseitig als Faschisten», stellt Marques fest. In diesem Klima gebe es sicher Leute, die ihre Sympathie für ein Nein nicht preisgäben. Zudem glaubt er, dass die Mobilisierungskraft im Nein-Lager gross sei. Um diese auszuschöpfen, will Marques’ Komitee nicht nur Plakate und Einblender an Bahnhöfen schalten, sondern setzt künftig auch unkonventionelle Methoden: auf Polit-Werbung auf Pornoseiten.