Jungpolitiker im Zentrum der Kritik – Ja-Lager wirft Energiegesetz-Gegnern «unredliche Kampagne» vor

Es ist n icht das erste Mal, dass der Jungpolitiker im Zusammenhang mit dem Energiegesetz im Mittelpunkt steht. An einer Podiumsdiskussion zum Energiegesetz im November durfte er nicht teilnehmen.

Im Mittelpunkt der hitzigen Debatte: Jungpolitiker Alain Schwald und sein Mitwirken in einem Video.

In den sozialen Medien ist zwischen den Befürwortern und Befürworterinnen und Gegnern und Gegnerinnen eine hitzige Debatte entbrannt.

Es sind noch knapp drei Wochen bis zur kantonalen Abstimmung über die Vorlage zum Energiegesetz . Zwischen den Befürwortern u nd Befürworterinnen u nd Gegnern und Gegnerinnen ist eine hitzige Debatte entbrannt. Die Rede ist unter anderem von «Fake Mietern» und «unredliche r Kampagne». Im Mittelpunkt: Jungpolitiker Alain Schwald. Dem Jungfreisinnigen wird vorgeworfen, sich im Video des Komitees gegen das Zürcher Energiegesetz als «normaler Mieter» inszeniert zu haben.

Grünen-Kantonsrat Thomas Forrer schreibt dazu auf Twitter: «Multi-Millionärssohn Alain Schwald macht sich sorgen um die Mieten? Wirklich? Fakt ist: Mit klimafreundlichen Lösungen sinken die Heizkosten für alle. Das will Schwald natürlich nicht sagen, sonst würde er Vaters Erdölgeschäft gefährden.» Schwalds Vater ist Präsident bei der Avia-Vereinigung, wo auch der 30-Jährige als Projektmanager und Assistent des Geschäftsführers tätig ist.

Für Forrer ist die Kampagne des Nein-Lagers deshalb irreführend. «Man muss sich doch fragen, wer der Absender ist und woher die Botschaften stammen. In diesem Fall eine mit der Erdöl-Lobby eng verbandelte Person reden zu lassen, finde ich falsch.» In den sozialen Medien erhält Forrer Unterstützung: «Hat die Nein-Kampagne eigentlich inzwischen glaubwürdige Mieter und Mieterinnen gefunden oder werden die weiterhin in der Avia-Belegschaft rekrutiert?», fragt ein User.