Basel: Razzia wegen Lachgas in Club

Bei einer Razzia im Club Barock in Basel wurde am Freitagabend Lachgas gefunden.

«In jeder Ecke war ein Polizist und mir wurde gesagt, dass ich mich nicht bewegen darf», sagt Barock-Club-Besitzer Stefan Thommen am Sonntag gegenüber 20 Minuten. Gegen 22.30 Uhr marschierten am Freitag 24 Personen in sein Lokal, darunter mindestens neun uniformierte Polizeiangehörige, wie auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist. Die «bz Basel» berichtete als Erste über den Vorfall.