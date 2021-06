Bachelorette Dina und Cyrill sind ein Paar – alles zur Zusatzshow

Schmetterlinge im Bauch haben die Bachelorette- und Bachelor-Paare am Ende ja alle. Die entscheidende Frage ist aber: Haben die Falter den Weg auch in die Schweiz gefunden? Oder Klartext gefragt: Sind die Protagonisten auch noch ein Paar, nachdem die Kameras am Strand ausgeschaltet wurden?

Der Mann für die wichtigen Fragen ist seit Jahren Rafael Beutl (35), seines Zeichens Ex-Bachelor. Am Dienstagabend stellte er sie wieder in der Reunion-Show, diesmal sassen die aktuelle Bachelorette Dina Rossi (29) und ihr frisch Auserwählter Cyrill (24) vor ihm auf dem Sofa.

Erster offizieller Kuss als «Bachelorette»-Paar

Kichernd setzten sie anschliessend zum ersten offiziellen Kuss als «Bachelorette»-Liebespaar an und schienen gar nicht mehr aufhören zu wollen. «Wow, das ist eine klare Antwort», so Beutl – und übertönte mit seinem Kommentar zumindest für einen kurzen Moment die lauten Knutschgeräusche. «Ihr zwei Hübschen, ihr könnt nachher noch genug lang weitermachen.»

«Total in sie verliebt»

Dina sei «nicht nur ein Hauptgewinn, es sind wirklich extreme Gefühle da», stellte Cyrill klar. Und später fügte er noch an: «Ich habe mich wirklich total in sie verliebt.» Dina ihrerseits schwärmte: «Ich geniesse die Zeit mit Cyrill sehr. Endlich habe ich den Mann gefunden, den ich gesucht habe.» Sie sei «über beide Ohren verliebt».

Wie es mit den beiden weitergehe, wollte Rafa Beutl am Ende vom Neo-Paar noch wissen. «Wir dürfen uns jetzt endlich zusammen zeigen, deshalb werden wir als Erstes wohl mal was zusammen unternehmen, das nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet», so Dina. Und fügte lachend fort: «Dann kommt die Hochzeit …» Cyrill unterbrach sie: «Okay, ich muss jetzt los … Das war jetzt ein Witz, oder?»