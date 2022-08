Porto Cervo (I) : Jacht weicht Boot aus und kracht in Felsen – Masken-Millionär stirbt

Der britische Multimillionär Dean Kronsbein (61) befand sich am Sonntag mit seiner Frau und seiner Tochter auf dem Deck seiner 21 Meter langen Jacht «Amore», als der Kapitän gezwungen war, einem anderen Boot auszuweichen. Dabei kam es zu dem dramatischen Unfall: Das Luxus-Schiff krachte gegen einen Felsen und verlor durch die Wucht des Aufpralls seinen Bug. Kronsbein wurde von der Jacht geschleudert und ertrank. Ein vorbeifahrendes Boot zog ihn noch aus dem Wasser, doch alle Rettungsversuche schlugen fehl. Seine Frau Sabine (59) und seine Tochter Sophia (27) wurden ebenfalls schwer verletzt und in ein Spital in Olbia gebracht, bevor sie in eine Spezialklinik im 60 Meilen entfernten Sassari verlegt wurden.

Er machte mit Masken ein Vermögen

Erst letzten Monat berichtete Kronsbein in einem Artikel in der «Financial Times» über die Rückkehr ausländischer Urlauber in den Nobelferienort um Porto Cervo. Er beschrieb, wie er sein neues Haus gekauft hatte, und sagte: «Wir haben hier jeden Sommer gemietet, und ich dachte, es sei ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen. Die Häuser sind so gebaut, dass sie sich in die Hänge einfügen und nicht herausragen und die Landschaft verschandeln.»