Spektakel in den USA : Jachten auf Fake-Wasser, Wucher-Preise – das musst du zum Miami-GP wissen

Viele Jahre versuchte die Formel 1 vergeblich, ein grösseres US-Publikum zu gewinnen. Nun ist der Boom da. Alles, was du zum Miami-GP wissen musst.

Nur für das Rennen in Miami wurde ein Fake-Hafen gebaut.

Wir zeigen euch, was man zum GP wissen muss.

Noch nie zuvor fand in der Metropole ein GP statt.

In Miami kommt es am Sonntag zu einer Premiere.

Auf dieses Rennen fiebert die Formel-1-Gemeinde schon seit einiger Zeit hin. Die Premiere des Miami International Circuit rund um das Hard Rock Stadium muss nun am Sonntag (21.30 Uhr – live im Ticker) beweisen, ob der Hype um das Florida-Gastspiel die Versprechen halten kann.

Was für eine Strecke ist es?

Wie ist die sportliche Ausgangslage?

Weltmeister Max Verstappen kommt nach dem überragenden Wochenende von Imola mit viel Rückenwind nach Florida. Der Red-Bull-Pilot gewann sowohl den Sprint als auch das Hauptrennen und verkürzte dank der Maximal-Ausbeute den Rückstand auf WM-Spitzenreiter Charles Leclerc. Diese beiden starten erneut auch als Favoriten ins Miami-Gastspiel. Ferrari-Star Leclerc muss beweisen, dass sein verkorkster Auftritt in Imola nicht der Beginn eines Formtiefs ist.

Warum sorgt ein Jachthafen für Spott und Hähme?

Die Antwort ist einfach: weil er nicht echt ist. In den sozialen Medien geht ein bearbeitetes Video viral, in dem ein Mann scheinbar auf dem Wasser abprallt. Schon drei Millionen Mal wurde das Video angesehen. Der Übertitel: «Ich, nachdem ich 2000 Dollar für ein Stehticket bezahlt habe.» Mit den Schiffen und dem Wasser soll etwa das Rennen in Monaco imitiert werden. Dass sich die Leute über das gemalte Wasser lustig machen, ist für den Chef-Organisator kein Problem. «Ich glaube, die Leute haben Spass daran und ich finde es auch witzig und grossartig, wenn sie sich ein bisschen darüber lustig machen.»