Emotionale Medienkonferenz : Jacinda Ardern tritt als neuseeländische Premierministerin zurück

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr kündigte sie an, sie werde am 7. Februar ihr Amt aufgeben. «Ich weiss, was man für diesen Job braucht, und ich weiss, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. Es ist so einfach», begründete sie ihre Entscheidung. «Wir alle geben, solange wir geben können, und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit.»