Jack (10) sprang in den See, um Kinder zu retten

Der zehn Jahre alte Jack Johnson rannte in den zugefrorenen See in England, als er die Hilfeschreie der Kinder hörte. Der mutige Bub starb beim Rettungsversuch.

«Es bricht uns das Herz zu wissen, dass er bei dem Versuch starb, drei Jungs zu retten, die er nicht einmal kannte», schrieb Jacks Tante Charlotte McIlmurray auf Facebook.

Darum gehts Vier Kinder waren am Sonntag beim Spielen in einen eisigen See in der Nähe von Birmingham gefallen.

Drei von ihnen überlebten nicht.

Einer davon ist der zehnjährige Jack, der ins Wasser gesprungen war, um die Verunfallten zu retten.

Der zehnjährige Jack Johnson sprang ins eiskalte Wasser – und bezahlte seine Heldentat mit dem Leben. Jack ist eines der Opfer, die letzten Sonntag in der Ortschaft Solihull in den West Midlands auf einem zugefrorenen See ins Eis eingebrochen und gestorben sind. Rettungskräfte hatten die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren aus dem Wasser geholt und in ein Spital gebracht. Die Kinder konnten jedoch nach einem Herzstillstand nicht mehr reanimiert werden, ein Sechsjähriger befindet sich in kritischem Zustand.

«Mein Neffe sah, wie einer durch das Eis brach, rannte los und versuchte, sie zu retten. Es bricht uns das Herz zu wissen, dass er bei dem Versuch starb, drei Jungs zu retten, die er nicht einmal kannte», schrieb Jacks Tante Charlotte McIlmurray auf Facebook.

«Diese Schreie werden mich bis ins Grab begleiten»

Der zehnjährige Tommy Barnet erzählte «Sky News»: «Einer hat sich die Beine im Eis eingeklemmt und dann sind seine Freunde losgezogen, um ihn zu retten, aber sie sind alle reingefallen.»

Ein Anwohner hörte die Schreie der Kinder: «Es ist absolut herzzerreissend. Ich wusste, dass es schlimm war. Diese Schreie werden mich bis ins Grab begleiten», sagt die Person. Jacks Grossvater sei angerannt gekommen, als er vom Unglück hörte, erzählt Dale Hewitt, ein Freund der Familie. «Er ist in den See gesprungen, um die Kinder zu retten», so Hewitt zu «The Sun».

«Du warst wie ein Bruder für mich»

Eine Augenzeugin sagte, Passanten hätten zwei Kinder auf dem See vom Ufer noch zugerufen, dass die Eisdecke zu dünn sei. «Dann brach das Eis ein und das Bein eines der Buben ging hinein. Die anderen drei am Ufer gingen dann ins Wasser, um zu helfen, und bald waren sie alle in Schwierigkeiten.»

Am Dienstag erinnerten Menschen mit einer Mahnwache an die drei verstorbenen Buben. Die Trauernden entzündeten Kerzen und legten Blumen und Teddybären nieder. Ein Gedenkstein, der an ein Opfer mit dem Namen Thomas gerichtet war, war zu lesen: «An meinen Freund Thomas, danke, dass du für mich da warst. Danke, dass du mir deine Jacke geliehen hast, als mir kalt war. Du warst wie ein Bruder für mich.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Verein Familientrauerbegleitung.ch