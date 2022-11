WM 2022: England-Star Jack Grealish jubelt in Katar für einen Fan

Vor einigen Wochen hatte der Man-City-Star vom elfjährigen Finlay einen Brief zugeschickt bekommen. Darin schrieb der junge Fan, dass er an Zerebralparese leide, einer Bewegungsstörung, die durch eine frühkindliche Hirnschädigung ausgelöst wird. Es ist eine Behinderung, mit der Grealish selbst bestens vertraut ist. Seine 19 Jahre alte Schwester Hollie ist ebenfalls daran erkrankt.

Grealish hält Jubel-Versprechen

In seinem Brief schrieb Finlay, wie sehr er Grealishs Umgang mit seiner Schwester bewundere. «Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen wie dich, die Behinderte genau so behandeln wie jeden anderen», so der junge Man-City-Fan. «Du bist mein Held!»