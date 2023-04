Geheime Pentagon-Files: Jack Teixeira steckt hinter dem Pseudonym «OG» – das droht ihm nach den Leaks

Der 21-jährige Jack Teixeira ist laut US-Medien derjenige, der hinter dem massiven Geheimdienst-Datenleck in den USA steckt. Am Donnerstag haben FBI-Agenten den Angehörigen der Nationalgarde in Massachusetts festgenommen. Nachdem sie schwer bewaffnet das Haus in North Dighton gestürmt hatten, nahmen sie einen in T-Shirt und kurzer Hose bekleideten Mann in Gewahrsam.