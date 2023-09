Jack: Zürcher erstellt Videos für Superstars wie Messi

Rakitics Transfer von Barcelona zu Sevilla war eines meiner ersten grösseren Projekte. Er hatte denselben Berater wie damals Stephan Seiler. Dieser kontaktierte mich. Am Anfang habe ich das nicht allzu ernst genommen. Dann wurde es konkreter und es hiess plötzlich: «Du musst nächste Woche nach Barcelona zu Ivan.» Damals hatte ich noch einen normalen Bürojob und musste meinem Chef erklären, dass ich zwei, drei Tage auf der Arbeit fehlen werde. Er glaubte mir zuerst fast nicht und verstand nicht, wie ich an solche Leute rankomme. Als grosser Fussballfan gab er mir dann aber frei. In Barcelona verfilmte ich Ivans Abschied im Camp Nou mit allen Trophäen, die Reise nach Sevilla und seine Präsentation bei seinem neuen Verein.

Am Abend vor einem Champions-League-Spiel gegen Wolfsburg waren Noah Okafor, sein Halbbruder und ich in der Stadt was essen. Auf der Heimfahrt schnitt uns ein anderer Autofahrer den Weg ab. Noahs Halbbruder war am Steuer und konnte im letzten Moment das Schlimmste verhindern und ausweichen. Wir landeten fernab der Strasse in einem Stromkasten. Es war wie im Film. Es hat sich glücklicherweise niemand verletzt. Nur das Auto wurde stark beschädigt. Am Tag darauf schoss Noah seine ersten zwei Tore in der Champions League. Nach dem Spiel fuhren wir wieder an der Unfallstelle vorbei. Wir sahen uns an und alle mussten lachen.